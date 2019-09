Bakkali: “Ci sono scuolabus, autisti e accompagnatori: tutto è pronto per l’inizio dell’anno scolastico”

Tutto è pronto per la partenza del servizio di trasporto scolastico: è la rassicurazione che viene dall’assessora all’istruzione del Comune di Ravenna, Ouidad Bakkali. Ieri, venerdì 13 settembre, c’è stato un incontro tecnico tra il servizio mobilità del Comune di Ravenna, i rappresentanti del Diritto allo Studio e la ditta vincitrice dell’appalto, la Scoppio Autolinee di Gioia del Colle, alla presenza di tutti gli autisti e degli accompagnatori pronti ad entrare in servizio da lunedì 16 settembre.

L’ultimo in ordine di tempo, ma i contatti con la Scoppio sono avviati da quando la ditta si è aggiudicata il bando, sottolineano dal Comune.

Il breefing si è tenuto nella sede scelta dall’azienda pugliese per la rimessa, a Camerlona, in modo da poter visionare anche i mezzi sui quali i ragazzi viaggeranno da lunedì: secondo quanto riferito dall’assessora, gli scuolabus ci sono tutti, sono i classici autobus gialli che siamo abituati ad associare al trasporto scolastico, sono di nuova immatricolazione e dotati di tutti i sistemi di sicurezza necessari, come da capitolato.

“È stata anche l’occasione per rimarcare da parte del Comune all’azienda vincitrice l’importanza di questo servizio per l’amministrazione comunale e quanto ci teniamo a che tutto funzioni nel migliore dei modi”, ha commentato Bakkali.

Si ricorda che questo tipo di servizio non è più sotto la gestione diretta del Comune: dopo la gara andata deserta lo scorso anno, il trasporto scolastico era stato assicurato attivando un contratto diretto con Mete (Start Romagna). La nuova gara, vinta ora da Scoppio Autolinee, è stata indetta dalla Regione, che nel frattempo ha fatto subentrare le centrali di committenza emiliano romagnole: Intercenter è quella che ha gestito le cose anche per Ravenna.