Le previsioni meteo di Arpae promettono bel tempo nel weekend su tutta la provincia di Ravenna. Sabato 14 settembre cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi alte durante le ore pomeridiane e serali. Temperature massime comprese tra 26 gradi sulla fascia costiera e 30 gradi sulle aree di pianura. Venti deboli di direzione variabile e a regime di brezza sulla costa e nelle valli. Mare poco mosso.

Per domenica 15 settembre è previsto cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi alte. Temperature minime comprese tra 16 e 19 gradi, massime in locale aumento, tra 26 gradi sulla fascia costiera e 30 gradi sulle aree di pianura. Venti deboli di direzione variabile e a regime di brezza sulla costa e nelle valli. Mare poco mosso.