Russi. Inaugurata la piazzetta della Biblioteca Comunale, intitolata ai valori risorgimentali

È stata inaugurata oggi, sabato 14 settembre alle 10 la piazzetta antistante la Biblioteca Comunale di Russi, intitolata “Piazzetta plebiscito Risorgimentale per l’Unità d’Italia – marzo 1860”, alla presenza del Sindaco Valentina Palli e di Antonio Patuelli.

Il presidente della Cassa di Risparmio di Ravenna ha affermato che quel voto popolare risorgimentale del marzo 1860, indetto da Luigi Carlo Farini, con forte determinazione, in Romagna e in Emilia, dopo importanti complessità nelle relazioni internazionali europee, è il fondamento storico dell’unità d’Italia e del superamento delle divisioni in tanti staterelli, diversi dei quali soggetti all’Austria imperiale asburgica.

“Vivono tuttora – ha concluso Patuelli – i nitidi ideali di libertà e di progresso civile e sociale che furono alla base di quel memorabile e

decisivo voto popolare risorgimentale”.