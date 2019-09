Faenza, con l’inizio della scuola ripristinate modifiche alla viabilità in via Donatini

Con la ripresa delle lezioni, il Comune di Faenza informa che sono state riproposte in via Donatini, le modifiche alla viabilità già introdotte in via sperimentale lo scorso anno, durante gli orari di entrata e uscita dalle scuole, per garantire la sicurezza dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia Panda e la scuola primaria Don Milani.

Pertanto, in via Donatini, all’intersezione con via Bandini, è vietato il transito di tutti gli autoveicoli, esclusi i residenti in via Donatini, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: dalle 8.00 alle 9.00, dalle 12.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 16.00.