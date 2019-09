Faenza. L’esperienza del rogo della Lotras condivisa da una prospettiva particolare

Si è svolto ieri sera presso la Sala Dalle Fabbriche di via Laghi 81 a Faenza l’evento-convegno dal titolo “I doni del disastro”.

La serata è stata molto partecipata ed ha permesso di “vedere” da un’altra prospettiva il rogo che ha interessato l’azienda Lotras e la città di Faenza (e non solo) il 9 agosto scorso.

Al convegno hanno partecipato il Sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi e gli Assessori comunali Antonio Bandini e Domizio Piroddi, oltre al comandante della polizia municipale Vasco Talenti e a Stefano Savorelli, vigile del fuoco capo distaccamento della filiale di Faenza.

“Esci dal tuo ufficio un giovedì sera e poche ore dopo, nel cuore della notte, torni per renderti conto che non ci potrai entrare mai più, che non potrai vedere mai più tutto quello che c’era dentro, tutto distrutto, tutto bruciato.”

Questo è quello che è successo il 9 agosto 2019 anche all’azienda Bitways e da questo evento è nata la possibilità di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della protezione dei dati personali con un’operazione di crowdfunding.

La raccolta fondi che servirà per favorire la promozione culturale del tema è attiva sul sito: https://bitways.it/idea-ginger/ dove si possono trovare tutte le informazioni del caso.