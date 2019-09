Ravenna, camion resta bloccato sul ponte di Grattacoppa: strada chiusa al traffico

Nel tardo pomeriggio di oggi, 16 settembre, un camion è rimasto bloccato sul ponte di Grattacoppa, a Ravenna. Dalla polizia locale informano che sono in corso le operazioni per la chiusura al traffico di via Grattacoppa, nella località di Mezzano, per il recupero del rimorchio uscito da solo dalla carreggiata.

Sul posto presenti agenti di polizia per la gestione del traffico. Sono stati avvisati tutti gli enti interessati, unitamente al funzionario di turno in Prefettura e architetto Scanferla.