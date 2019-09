La Rete degli Studenti Emilia-Romagna per il primo giorno di scuola è davanti alle scuole di tutta la regione, anche a Ravenna, per unirsi al grido d’allarme dei giovani di tutto il mondo, una generazione che pretende l’intervento immediato della classe politica, non solo le sue promesse.

“Siamo stanchi di ricevere in risposta solo parole vuote, di accontentarci del falso compiacimento dei politici finché ci limitiamo a parlare di emergenza climatica, è ora di agire – dichiara Francesco Martinelli, coordinatore regionale della Rete Studenti Medi dell’Emilia-Romagna – . Non siamo più disposti ad accontentarci di belle parole quando il tempo a disposizione per cambiare le cose sta finendo”.

di 5 Galleria fotografica STUDENTS FOR FUTURE









Dopo l’enorme successo delle prime due mobilitazioni globali, gli studenti non si fermano e in questo primo giorno di scuola tornano a farsi sentire proprio in vista del terzo sciopero mondiale, che si terrà il 27 settembre.

Il primo obiettivo della campagna Students for Future è quello di riportare la scuola ad essere nuovamente luogo di partecipazione, di dibattito, di diffusione di idee riguardanti ad esempio la tematica ambientale, idee per cui si sprona verso un’azione concreta e immediata questo 27 settembre e nelle successive manifestazioni globali.