Lugo, gattini abbandonati in un fosso, due schiacciati. Ragazzo salva gli altri

“Anche oggi giornata nera, 4 gattini abbandonati in un fosso nella strada che da Alfonsine va in direzione Longastrino”. Questa le parole di denuncia dell’Infermeria Felina Enpa-Bizzuno (Lugo) pubblicate oggi sulla sua pagina Facebook.

“Probabilmente gettati – continua – due di loro sono stati schiacciati e un ragazzo, passando poco dopo, accorgendosi dell’accaduto si è subito fermato e ha visto gli altri due ancora nel fosso.”

“Inutile immaginare cosa abbiano potuto provare questi piccoli esseri indifesi. Gualtiero, il ragazzo che ha salvato gli altri due, li ha portati dal veterinario per un controllo. Ora sono da noi in infermeria. L’autore di questo gesto atroce dovrebbe pagare perché ha commesso un reato. Se qualcuno avesse notato qualcosa ci contatti privatamente. Questi cuccioli sono vittime di mancate sterilizzazioni per l’ignoranza e la mancanza di responsabilità da parte delle persone. Una vergogna che si ripete ormai incessantemente da inizio maggio” concludono dall’Infermeria Felina Enpa-Bizzuno.