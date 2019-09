La Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha emanato una nuova allerta per temporali, la n.82 del 2019 valida per la giornata di mercoledì 18 settembre anche per il territorio della Bassa Romagna.

In particolare il territorio dell’Emilia Romagna sarà interessato dal transito di una veloce perturbazione che determinerà un flusso di correnti fresche da nord-est. Sono previste precipitazioni diffuse anche di tipo temporalesco che potranno assumere carattere organizzato con maggiore probabilità sul settore centro-orientale della regione. Nel corso della mattinata si prevede un’intensificazione dei venti da nord-est in particolare sul mare e lungo la fascia costiera dove assumeranno intensità prossima alle soglie di allertamento (intorno a 62-74 Km/h), nel territorio della Bassa Romagna le precipitazioni sono attese per la serata.

L’allerta completa (la numero 82 del 2019) si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (allertameteo.regione.emilia-romagna.it) e anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER). Si ricorda di mettere in atto le misure di protezione individuale previste dal piano di emergenza e di Protezione civile e consultabili all’indirizzo www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Sicurezza/Protezione-civile/Documenti-utili.

Per emergenze è attivo il numero verde 800 072525.