Liverani (Lega in Regione): “Bambini lasciati a piedi dai bus nelle Ville Unite, la Regione risponda”

Il consigliere della Lega, Andrea Liverani ha presentato un’interrogazione in Regione Emilia Romagna per fare chiarezza sui malfunzionamenti del servizio di trasporto scolastico ravennate, verificatisi fin dal primo giorno di scuola e concentrati soprattutto nell’area delle Ville Unite.

Come si sa, il servizio è stato appaltato dalla Regione (la gara è di competenza regionale e non più comunale) alla ditta Scoppio Autolinee di Gioia del Colle, che aveva rassicurato anche il Comune di Ravenna sulla presenza di tutti i mezzi, oltre che del personale necessario, nell’incontro tecnico tenutosi pochi giorni prima della partenza del servizio.

“6.500.000 euro. A questa cifra ammonta il valore della gara vinta dalla nuova azienda del trasporto scolastico a Ravenna. Ma nonostante la cifra, il servizio latita, e i bambini rimangono a piedi. Una situazione intollerabile”, commenta Liverani, che aggiunge: “l’azienda erogatrice del servizio viene da fuori regione, gli autisti non conoscono i percorsi, spesso si perdono o saltano le fermate, lasciando i ragazzi a piedi. Inoltre a quanto pare, oltre che ai problemi legati agli autisti, vi sono anche problemi legati alla tipologie di mezzi, i quali non sarebbero idonei al trasporto di ragazzi delle scuole medie”.

“E pensare che le famiglie pagano più di 300 euro per un servizio del genere” evidenzia il leghista. “iInoltre, c’è da segnalare la mancanza degli assistenti, cioè coloro che devono controllare chi sale e chi scende. Siamo all’assurdo.”

Conclude quindi Liverani, parlando dell’interrogazione presentata: “Voglio sapere se la gara di appalto prevede sanzioni o penali per eventi come questi. Voglio sapere se il Comune ha provveduto ad un piano di emergenza per sopperire alle mancanze della ditta e assicurare il servizio alle famiglie. Una situazione del genere non doveva accadere, ed ora Regione e Comune devono subito correre ai ripari”.