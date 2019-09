Lo sportello Hera di Conselice riapre nei locali dell’Urp del Comune

Da giovedì 19 settembre riapre lo sportello Hera di Conselice all’interno dei locali dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune, in Piazza Felice Foresti n 33.

Come concordato tra Hera e l’Amministrazione comunale, dopo la chiusura (in giugno) del vecchio sportello per via della scadenza della convenzione, ormai ampiamente superata, il punto di contatto Hera continua ad essere ad disposizione dei cittadini di Conselice tutti i giovedì mattina dalle 8.30 alle 13.

Lo sportello sarà gestito direttamente da personale Hera e permetterà di svolgere diverse pratiche, tra le quali le attivazioni, i subentri, le volture, le pratiche inerenti alle bollette, oltre ad offrire informazioni esaurienti su tutti i servizi gestiti da Hera sul territorio, compresi quelli ambientali.

Sono sempre a disposizione il Servizio Clienti Hera 800.999.500 per le famiglie e il numero 800.999.700 per le aziende, entrambi gratuiti da rete fissa e mobile e operativi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.

Sempre attivi, inoltre, anche i canali digitali, con Hera On Line e la app My Hera.