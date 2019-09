Port’Aurea. Deceduto un carcerato. Annullato lo spettacolo del Settembre Dantesco

La Direzione della Casa Circondariale di Ravenna ha comunicato che l’evento “Dante entra in carcere – Oltre il muro” inserito nel cartellone del Comune di Ravenna per le celebrazioni del Settembre Dantesco, non avrà luogo il giorno 20 settembre 2019.

Stando alle informazioni, la Direzione ha deciso di annullare l’evento in seguito al decesso di un detenuto. Su questo evento non si hanno al momento informazioni.