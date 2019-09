Nuova difesa di Matteo Cagnoni: “è innocente ma se colpevole non era in grado di intendere e volere”

In attesa del 25 settembre, data di inizio del processo di appello a Matteo Cagnoni, il nuovo avvocato, Gabriele Bordoni, gioca la carta della perizia psichiatrica in via prioritaria.

Come riporta Il Resto del Carlino di Ravenna, in edicola oggi, Bordoni non la subordina più ad un’eventuale condanna, ma la considera un atto preliminare al processo, dando così una svolta sostanziale alla linea difensiva.

Il dermatologo ravennate, giudicato colpevole dell’efferato omicidio della moglie Giulia Ballestri consumatosi nel settembre 2016 e per il quale sta scontando una condanna all’ergastolo nella casa circondariale di Ravenna, continua a professarsi innocente e la richiesta potrebbe apparire per questo contraddittoria. In ogni caso, sulla questione, la Corte d’Assise d’appello è chiamata ad esprimere la propria decisione nella prima udienza.