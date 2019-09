Aumentano i distratti al telefonino: a Cervia 31 persone fermate dalla Polizia

La Polizia Locale di Cervia ha fermato 31 “distratti” del telefonino nell’ambito della campagna europea “Focus on the road”. Crescono, sfortunatamente, le persone che impiegano lo smartphone mentre sono alla guida di un veicolo.

I dati, infatti, sono allarmanti: la distrazione al volante, in particolare dovuta allo smartphone, è oggi la prima causa di incidente stradale. E se il pericolo per sé e per gli altri pare non essere sufficiente a far perdere questa brutta abitudine, la possibilità sempre più frequente di essere pizzicati da una pattuglia in borghese potrebbe essere un altro buon motivo.

Guardare il telefonino mentre si guida infatti costa caro: una multa di 165 euro, la decurtazione di 5 punti dalla patente e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi in caso di recidiva nel biennio. Ciò vale anche quando si è fermi allo stop o al semaforo.

“Il problema è così importante che si sta muovendo anche l’Europa – spiega il Comandante della Polizia Locale di Cervia Sergio Rusticali – Il Tispol (European Traffic Police Network) ha indetto per questa settimana la campagna “Focus on the road” che prevede controlli da parte della Polizia Stradale su tutte le grandi arterie. Analogamente noi stiamo concentrando il nostro impegno sulle strade locali”.