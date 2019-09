Ironman: domani e domenica modifiche alla viabilità

Attraverso un’ordinanza il Comune di Ravenna ha disposto per domani e dopodomani, sabato 21 e domenica 22 settembre, giornate nelle quali si svolgerà la gara sportiva di triathlon estremo Ironman, che coinvolge in parte anche il territorio del comune di Ravenna, alcune modifiche alla viabilità.

Dalle 6 alle 19.30 di domani, sabato 21 settembre, e dalle 10.30 alle 18.30 di domenica 22, sarà in vigore il divieto di transito per tutti i veicoli (eccetto autorizzati) nelle strade e tratti di strada seguenti:

via Bagnolo (tratto compreso fra l’incrocio con via Dismano e il civico 34), via Fossa, via Nuova a Castiglione, via Matellica (tratto compreso fra l’incrocio con via Mensa e il limite del centro abitato di Matellica – lato nord), via Ariona, via Ponte della Vecchia (tratto compreso fra l’incrocio con via Morini e quello con via Bagnolo Salara), via Zattoni (tratto compreso fra l’incrocio con via Bagnolo Salara e quello con via Martiri Fantini), via Caduti.

Infine divieto di fermata per tutti i veicoli in via Bagnolo Salara (tratto compreso fra l’incrocio con via Zattoni e il confine fra il territorio comunale di Ravenna e il territorio comunale di Cervia).