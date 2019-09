Lite tra ragazzi a Ravenna: intervengono i Carabinieri e spunta la droga

Nella serata di giovedì 19 settembre i Carabinieri di Ravenna hanno sorpreso tre giovani litigare nei pressi di un esercizio commerciale. Approfondendo la questione è emerso che uno di essi era in possesso di un etto di marijuana. Tutti i coinvolti sono stati identificati e segnalati, per il ragazzo in possesso dello stupefacente è scattato l’arresto per detenzione. Stamani il GIP del Tribunale di Ravenna con la convalida dell’arresto, in considerazione della sua giovane età e del suo stato di incensuratezza, gli ha imposto un periodo di lavori socialmente utili.