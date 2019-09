Tragedia sul lavoro a Lugo: muore operaio cadendo da un tetto

Ennesima tragedia sul lavoro nei cantieri del ravennate. Questa mattina un uomo di 38 anni è morto, precipitando dal tetto di un capannone in un’azienda che commercializza sanitari e arredo bagno, in via Gessi a Lugo.

La vittima era operaio di una ditta esterna di Rimini, che stava effettuando lavori di ristrutturazione sul tetto. L’uomo è caduto dentro un lucernario aperto ed è precipitato da un’altezza di circa 8 metri all’interno dell’edificio.

Sul posto si sono immediatamente precipitati i sanitari del 118 con ambulanza, auto medicalizzata e elimedica, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: l’uomo è infatti morto praticamente sul colpo.

I Carabinieri e la Medicina del Lavoro si stanno occupando dei rilievi del caso.