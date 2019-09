Il penultimo week end di settembre parte all’insegna del bel tempo. Le temperature si sono fatte più fresche dopo le ultime piogge, ma tutto sommato restano piacevoli, in linea con la stagione.

Queste le previsioni di Arpae Emilia Romagna:

Venerdì 20 settembre

In pianura sono attesi al mattino cielo velato per nubi alte; sui rilievi, sereno o poco nuvoloso; dal pomeriggio sereno. Temperature massime pomeridiane comprese tra 17 °C sui rilievi e 23 °C sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 33 (rilievi) e 48 km/h (costa). Mare mosso con tendenza ad attenuazione del moto ondoso al mattino, nel pomeriggio mare poco mosso, dalla sera mare poco mosso con tendenza ad aumento del moto ondoso.

Sabato 21 settembre

Al mattino sereno; nel pomeriggio in pianura sereno, sui rilievi cielo velato per nubi alte; dalla sera cielo velato per nubi alte. Temperature minime del mattino comprese tra 8 °C sui rilievi e 10 °C sulla pianura, massime pomeridiane comprese tra 17 °C sui rilievi e 23 °C sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 22 (pianura) e 23 km/h (rilievi). Mare mosso con tendenza ad attenuazione del moto ondoso al mattino, dal pomeriggio mare poco mosso.

Domenica 22 settembre

Al mattino in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi tendenza ad aumento della nuvolosità; nel pomeriggio in pianura tendenza ad aumento della nuvolosità con piogge, sui rilievi molto nuvoloso con piogge moderate; dalla sera in pianura molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti, sui rilievi molto nuvoloso con piogge moderate. Temperature minime del mattino comprese tra 12 °C sui rilievi e 14 °C sulla pianura, massime pomeridiane comprese tra 17 °C sui rilievi e 23 °C sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 28 (rilievi) e 33 km/h (costa). Mare poco mosso al mattino, nel pomeriggio mare poco mosso con tendenza ad aumento del moto ondoso, dalla sera mare mosso.