Celebrata a Ravenna la santa messa per ricorrenza di San Matteo, Patrono della Guardia di Finanza

In occasione della ricorrenza di San Matteo, Santo Patrono della Guardia di Finanza, S.E. Mons. Lorenzo Ghizzoni, Arcivescovo Metropolita dell’Arcidiocesi di Ravenna – Cervia, ha celebrato una Santa Messa per le Fiamme Gialle ravennati. Alla funzione religiosa, tenutasi presso la Cattedrale di Ravenna, hanno partecipato le Autorità cittadine, un folto gruppo di Finanzieri in servizio ed in congedo e gli alunni della Scuola Primaria dell’Istituto “A. Tavelli” di Ravenna.

Al termine della celebrazione il Comandante Provinciale, Colonnello Andrea Fiducia, a nome di tutte le Fiamme Gialle ravennati ha rivolto un sentito ringraziamento all’Arcivescovo per le parole di sostegno e di vicinanza indirizzate agli appartenenti al Corpo e alle loro famiglie. Il Colonnello Fiducia ha altresì ringraziato tutti i Finanzieri della Provincia di Ravenna per l’impegno quotidianamente profuso al servizio della collettività, ricordando la forte vocazione sociale della Guardia di Finanza, che attraverso le proprie funzioni di polizia economico-finanziaria tutela i cittadini e le imprese oneste da molteplici forme di illegalità.