Faenza: domenica 22 settembre restrizioni alla viabilità in centro

Sono numerose le modifiche alla viabilità previste domenica 22 settembre a Faenza, in occasione di alcune manifestazioni.

Per consentire lo svolgimento della tradizionale festa delle Associazioni, dalle ore 8.00 alle 23.00 di domenica prossima disposto il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli a motore, escluso autorizzati, in piazza Martiri della Libertà, da via Marescalchi al Palazzo del Podestà.

Limitazioni alla viabilità anche in occasione del World car free 2019.

Dalle 14.00 alle 18.00 divieto di transito dei veicoli a motore, eccetto residenti e autorizzati, in corso Garibaldi (da via XX Settembre a via Manara), in corso Matteotti nel tratto compreso tra piazza della Legna e piazza S. Lucia e in corso Mazzini (da piazza del Popolo a via Cavour).