Ravenna. In San Francesco “Il volo di Gerione” di Paolo Pandolfo

Domenica 22 Settembre alle ore 19.30 la Cappella Musicale della Basilica di San Francesco in collaborazione col Centro Dantesco dei frati minori conventuali di Ravenna, presenta “Il volo di Gerione” di Paolo Pandolfo, vincitore della seconda edizione del concorso nazionale “Dante in Musica”.

La presentazione della serata è a cura del prof. Giovanni Ponchio mentre i passi scelti verranno letti da Alessandro Braga.“Il volo di Gerione” è una composizione musicale del padovano Pandolfo, eseguita per la prima volta. L’originale partitura, ha ottenuto il consenso unanime della giuria del premio. Samorì, presidente della giuria, ha esaltato il contenuto evocativo della melodia.

Il concerto, che alla seconda edizione ha saputo ritagliarsi una prestigiosa collocazione all’interno del settembre dantesco, diventa quindi occasione per promuovere un’iniziativa unica nel panorama della musica colta italiana. La creazione di un archivio di opere musicali inedite legate a Dante, di cui Ravenna diventa custode.

“Abbiamo inteso valorizzare Dante e la Commedia con un approccio originale: attraverso il concerto nazionale di composizione a tema dantesco, una novità per l’Italia.” – sottolinea Giuliano Amadei, direttore della Cappella Musicale – “Il volo di Gerione di Paolo Pandolfo non rappresenta solo un’occasione di unire cultura e musica. La sensibilità del compositore veneto incontra i versi della Divina Commedia per un’ora di ascolto che seduce lo spettatore evocando una delle creature più oniriche di tutta l’opera dantesca. Crediamo che l’originalità di approccio e di esecuzione garantiscano al pubblico un’esperienza di coinvolgimento davvero unica. ”