Due minorenni rubano bicicletta da 700 euro durante la Tenzone Aurea a Faenza: beccati dalle telecamere

Due ragazzi minorenni di 16 anni d’età, uno di nazionalità romena ed uno italiano, entrambi residenti a Faenza, sono stati individuati e denunciati alla Procura dei minori di Bologna dai vigili manfredi dopo un attività investigativa scaturita a seguito di denuncia.

I due ragazzi avevano rubato una bicicletta la sera della Tenzone Aurea in piazza della Legna, in pieno centro a Faenza. La bicicletta, nuova di zecca, dal valore di 700 euro era stata rubata ad un ristoratore della zona che l’aveva lasciata chiusa nell’apposita rastrelliera vicino al locale il sabato della Tenzone Aurea.

L’uomo si era presentato poi alla polizia locale per denunciare il furto nei giorni successivi, in tempo utile perché le immagini della videosorveglianza pubblica potessero ancora essere visionate. Ed infatti le telecamere avevano ripreso il furto dei due minori, avvenuto alle 22 e 35 di sera.

Le telecamere della videosorveglianza pubblica hanno immortalato i due giovani prima mentre osservavano le decine di biciclette nelle rastrelliere del centro e poi effettuare il colpo una volta individuato l’obiettivo. Naturalmente il lavoro più difficile, per gli agenti della locale è stato associare l’identità ai volti dei due ladri ripresi dalle telecamere.

Cosa che è riuscita agli uomini della locale grazie alla conoscenza della città di Faenza e dei suoi abitanti. In questo modo sono stati individuati i due ladri e recuperata la bicicletta, che è stata restituita al legittimo proprietario. I due ragazzi sono stati invece deferiti in stato di libertà alla procura dei Minori di Bologna dove dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.