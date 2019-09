Guidavano ubriachi all’Ironman di Cervia: tre persone denunciate dai Carabinieri

I Carabinieri di Cervia – Milano Marittima hanno denunciato tre persone poiché trovate alla guida in stato di ebrezza in occasione della manifestazione Ironman.

Parallelamente, nell’arco dello stesso weekend, a seguito degli accertamenti effettuati in occasione di un incidente stradale, i Carabinieri hanno denunciato un ragazzo ravennate poiché colto alla guida dell’auto con un tasso alcolemico di 1,85 e sotto l’influenza di cannabinoidi.

Nei guai sono finiti anche due ragazzi ravennati segnalati al prefetto poiché sorpresi ad assumere marijuana. Anche una persona del cervese è stata denunciata per assunzione di hashish mentre, un ragazzo di 20 anni, per l’assunzione di eroina.

In tutto l’arco della settimana sono state controllate da parte dei Carabinieri di Cervia-Milano Marittima 124 veicoli e 148 persone. Una di queste, nel comune cervese, è stata denunciata poiché trovata a Cervia nonostante fosse destinataria di un foglio di via obbligatorio. Deferita, invece, una cittadina cinese poiché trovata non in regola con il permesso di soggiorno e destinataria di un invito ad abbandonare il territorio italiano.