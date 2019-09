Il Sindaco di Cervia dà il benvenuto al nuovo Questore di Ravenna, Loretta Bignardi

Il sindaco di Cervia Massimo Medri ha dato il benvenuto a Loretta Bignardi nuovo Questore che è subentrata a Rosario Eugenio Russo collocato in quiescenza per limiti d’età. Bignardi è in assoluto il primo questore donna della provincia di Ravenna.

Originaria di Desenzano sul Garda in provincia di Brescia, laureatasi in Giurisprudenza alla Università di Padova, entra in Polizia nel settembre del 1988. Inizia il proprio percorso professionale alla Sezione Omicidi e Rapine della Squadra Mobile di Firenze, quindi alla Criminalpol Toscana.

Nel 1997 è a Roma alla Direzione Investigativa Antimafia dove resta per tre anni, per poi tornare a Firenze prima alla D.I.A. poi a dirigere il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica e in seguito il Compartimento Polizia Postale della Toscana. Nel 2006 è a Torino come Capocentro della Direzione Investigativa Antimafia del Piemonte e nel 2012 torna a Firenze per ricoprire l’incarico di Vicario del Questore. Nel 2014 è alla direzione della Questura di Lodi e nel 2016 assume la direzione della Questura di Forlì-Cesena dove anche qui è la prima donna questore.

Nel corso della sua carriera professionale Bignardi si è confrontata con i molteplici aspetti della criminalità: quella comune, di matrice terroristica, la criminalità informatica, il crimine organizzato nazionale e straniero.

Nell’incontro il sindaco ha rivolto al Questore un caloroso benvenuto a nome della città di Cervia. “Il lavoro prezioso – ha evidenziato Medri – che svolgono le donne e gli uomini della Polizia di Stato infonde fiducia e sicurezza nelle comunità. Fra le istituzioni esiste un rapporto di collaborazione che contribuisce a garantire la difesa dell’ordine pubblico e sicurezza e siamo certi che questo rapporto continuerà anche in futuro”.