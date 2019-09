Milano Marittima. Discoteca in spiaggia, ma senza autorizzazioni. A processo i gestori del Papeete

Avrà inizio quest’oggi il processo ai gestori del Papete Beach di Milano Marittima, Rossella e Massimo Casanova, in merito ad alcuni controlli effettuati dai Carabinieri di Cervia Milano Marittima nel 2016.

Come riporta il Resto del Carlino, edizione di Ravenna, in edicola quest’oggi martedì 24 settembre, la notte del 10 agosto 2016 gli uomini dell’arma verificarono che nello stabilimento venivano organizzati eventi danzanti di pubblico spettacolo, tipologia di attività per la quale lo stabilimento non aveva le corrette autorizzazioni.

Secondo l’accusa, al Papeete Beach di Milano Marittima sarebbero stati organizzati, tutti i giorni e per l’intera stagione estiva, serate di discoteca all’aperto, non autorizzate.

Eventi annunciati come “aperitivi musicale” ma che iniziavano nel pomeriggio e proseguivano fino a notte fonda, a cui partecipavano centinaia di persone, senza che lo stabilimento balneare avesse richiesto e ottenuto autorizzazioni da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.