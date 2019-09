Ravenna. Spaccata alla piadineria in Via Monfalcone. Daniele, il proprietario: “Non sono turbato. È la terza volta”

Spaccata nel cuore della notte tra lunedì 23 e martedì 24 settembre alla piadineria di Daniele Scarpellini in Via Monfalcone a Ravenna, nei pressi del supermercato Conad Cesarea. Utilizzando il coperchio di un tombino, ignoti hanno sfondato la porta che si affaccia sul gazebo laterale e, una volta entrati, hanno rubato il registratore di cassa e arraffato il contante contenuto nel fondo cassa. Poi sono fuggiti, senza farsi notare dalle auto in transito in Via Monfalcone.

Ad avvisare Scarpellini è stato un cliente della piadineria, residente in zona, che intorno alle 7 di questa mattina è passato per caso vicino al chiosco ed ha notato la parte inferiore della porta sfondata e il cassetto del registratore di cassa a terra.

“Non sono turbato – spiega Daniele -. In tanti anni di attività è la terza volta che mi capita una cosa del genere. Fortunatamente mi hanno rubato solo poche centinaia di euro: tutte le monetine che tenevo nel fondo cassa. Non ho ancora stimato i danni, ma per fortuna sono assicurato contro gli atti vandalici e spero quindi che tutto si risolva in fretta”.

“Il martedì è il giorno di chiusura settimanale del chiosco e oggi, invece di riposarmi, mi tocca stare qui!” commenta, scherzando.