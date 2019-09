Cagnoni dice che sta male e chiede rinvio, ma processo d’appello a Bologna va avanti. L’imputato resta in carcere

È iniziato stamane in Corte d’Assise di Bologna il processo di secondo grado a Matteo Cagnoni, condannato all’ergastolo dal tribunale di Ravenna per il femminicidio della moglie Giulia Ballestri. L’udienza è iniziata in ritardo e in assenza dell’imputato che ha rinunciato a comparire, come ha scritto nel breve messaggio letto dal presidente della Corte Orazio Pescatore, a causa delle sue “precarie condizioni di salute”.

Ed è proprio lo stato attuale di salute di Cagnoni al centro delle prime battute del processo. Circa una settimana fa il suo difensore, l’avvocato Gabriele Bordoni, aveva reiterato la richiesta di arresti domiciliari in clinica per il suo assistito e i giudici hanno chiesto, a questo proposito, un ulteriore approfondimento.

L’avvocato si è soffermato sullo stato ansioso-depressivo di Cagnoni che gli impedirebbe di partecipare al processo, sottolineando in particolare lo “scadimento progressivo” delle sue condizioni psicologiche: da partecipe e riflessivo fino alle soglie dell’estate, poi sempre più lontano tanto da non essere “in grado di partecipare come parte attiva al processo che lo coinvolge”.

Il difensore quindi ha chiesto di rinviare il processo finché le sue condizioni di salute non gli consentiranno di essere presente.

Alla richiesta si sono opposti il Pg Gianluca Chiapponi e l’avvocato Scudellari legale di parte civile per i familiari di Giulia Ballestri. “Abbiamo una relazione – ha detto il Pg riferendosi a quella fatta redigere dalla Corte – che ci dice che l’imputato non presenta disturbi primari, ma secondari: crisi d’ansia, di irrequietezza”.

Ma la relazione, prosegue il Pg, afferma che “il paziente è parso lucido, orientato, energico: che cosa occorre – chiede Chiapponi – per partecipare al processo? Io chiedo che il processo vada avanti”.

Dello stesso parere la Corte che, dopo una breve riunione in camera di consiglio, ha rigettato l’istanza del difensore. L’udienza quindi prosegue anche senza la presenza di Matteo Cagnoni.

L’IMPUTATO RESTA IN CARCERE

