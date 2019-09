Faenza. All’Ara Crucis la messa per la confermazione di alcuni militari dell’Arma,

In data odierna a Faenza presso l’Ara Crucis, sede del Monastero delle Monache domenicane, l’ Ordinario Militare S.E. Monsignor Santo Marcianò insieme ai cappellani militari in servizio presso la Legione Emilia Romagna, tra cui Don Giuseppe Grigolon, Cappellano militare della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, ha officiato la messa per la confermazione di alcuni militari dell’Arma, di cui due effettivi al Comando Compagnia Carabinieri di Faenza.

Tra le autorità civili era presente il Sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi.

Era presente il Col. Roberto De Cinti, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Ravenna, il Col. Giovanni Naccarato, Comandante Gruppo Forestale dei Carabinieri di Ravenna, il Vice Comandante del Commissariato, Massimo Graziani, il Comandante della Polizia Municipale, Vasco Valenti, le Associazioni d’Arma (Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Alpini, Associazione Aeronautica Militare, Associazione della Croce Rossa, Unuci).