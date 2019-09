Porto di Ravenna: i vertici di Autorità Portuale di nuovo sospesi, torna il commissario Ferrecchi

Continuano i colpi di scena al Porto di Ravenna, in base all’inchiesta della Magistratura che sulla vicenda della Berkan B ha messo in crisi i vertici dell’Autorità Portuale. Dopo l’udienza davanti al Gip di lunedì 23 settembre per l’interrogatorio di garanzia, infatti, è arrivata oggi 25 settembre la decisione attesa e temuta: i vertici dell’Autorità Portuale – il presidente Daniele Rossi, il segretario generale Paolo Ferrandino e il direttore generale Fabio Maletti – sono stati nuovamente sospesi dal Tribunale di Ravenna, quindi interdetti dalle loro funzioni.

Ricordiamo che la prima ordinanza di sospensione da parte del Tribunale era stata emessa il 9 settembre scorso, gettando nello sconcerto l’intero sistema portuale locale, anche perchè si era entrati nella fase conclusiva dell’iter per il bando di gara per l’Hub Portuale. Poi la stessa ordinanza era stata annullata il 19 settembre dal Gip per un vizio di forma: i vertici AP dovevano essere interrogati prima di ricevere l’atto interdittivo. L’interrogatorio si è svolto, infatti, il 23 settembre. E ha dato l’esito negativo di cui abbiamo parlato: i vertici di AP sono di nuovo fuori gioco e torna il commissario.

Nel frattempo il 16 settembre era stato appunto nominato dal Mit e dalla neo Ministra Paola De Micheli il commissario Paolo Ferrecchi, rimasto in carica nemmeno tre giorni e che adesso, di nuovo, si trova a dover prendere in mano le redini dell’Autorità Portuale.

Il 18 settembre, intanto, il commissario Ferrecchi aveva fatto appena in tempo a partecipare a Bologna alla conferenza dei servizi per l’ok definitivo al progetto Hub Portuale Ravenna da 250 milioni di euro per l’escavo dei fondali e per le nuove banchine. È la sola buona novella, in un mare di cattive notizie per lo scalo ravennate.