Ravenna. 39enne ubriaco danneggia auto in sosta. Denunciato

La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà D.S.I., 39enne cittadino rumeno, per il reato di guida in stato di ebrezza alcolica.

Nella prima serata di sabato 21 settembre scorso, una Volante della Questura è intervenuta in via Zalamella per la segnalazione di due persone ubriache, responsabili del danneggiamento di un’auto in sosta.

Sul posto, la persona che aveva richiesto l’intervento della Polizia, ha dichiarato agli agenti che poco prima, due persone che viaggiavano a bordo di un’auto, avrebbero urtato il proprio veicolo fermo in sosta, danneggiandolo.

I due uomini, che all’arrivo dei poliziotti si trovavano a qualche decina di metri di distanza, sono stati identificati per D.S.I., conducente dell’auto, ed E.M, entrambi cittadini rumeni rispettivamente di 39 e 35 anni.

Gli stranieri al momento dell’identificazione si trovavano in un evidente stato di alterazione, dovuto alla probabile assunzione di bevande alcoliche.

D.S.I. è stato sottoposto alla misurazione del tasso alcolemico, che è risultato nella seconda misurazione pari a 2,53 g/l.

Pertanto, il 39enne è stato denunciato all’A.G. per il reato di guida in stato di ebrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, e la patente è stata ritirata.

E.M., che nonostante la presenza degli agenti ha cercato più volte il litigio con il richiedente l’intervento, è stato sanzionato per il suo stato di ubriachezza manifesta.