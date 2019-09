Statua della Madonna degli Infermi: completato il restauro sull’opera di Augusto Bartolotti

E’ stato completato l’intervento di restauro sulla statua della Madonna degli Infermi, posta nel piazzale Ortali, di fronte al vecchio ingresso dell’ ospedale civile.

Il restauro del monumento, opera dello scultore ravennate Augusto Bartolotti, è consistito nella pulitura delle croste di annerimento, la rimozione del colaticcio e l’asportazione della colonizzazione biologica (cioè degli organismi vegetali e animali) sulla stele di marmo, mentre, per quanto riguarda la parte scultorea, è stata effettuata la revisione e la verniciatura dell’ intero complesso, preceduta dalla rimozione della ruggine, con vernice catalizzante micacea di colore scuro.

Sono state fornite preziose indicazioni per il restauro dai figli dell’artista scomparso, in particolare da Mauro Bartolotti, scultore a sua volta; l’ altra è Anna ed è mosaicista.

L’intervento, deciso e approvato dalla giunta nei mesi scorsi, è del valore di 28 mila euro; i lavori sono stati affidati ed eseguiti dal laboratorio di restauro di via Galla Placidia.

Chi era Augusto Bartolotti

Augusto Bartolotti (1909-1986), appartenente ad una famiglia originaria di Barbiano, apprese i primi rudimenti della scultura in ferro nell’ officina del padre, divenendo in seguito un importante scultore, denominato “Artista o anche poeta del ferro”.

Nel corso della sua carriera ha vinto numerosi premi nazionali e internazionali: tra gli altri, il primo premio alla Biennale del 1960 per la scultura “San Francesco”, oggi nei chiostri della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, insieme a “Santa Chiara”, e il trofeo nazionale Michelangelo d’Oro (Carrara) del 1973 per l’opera “Ritratto”. Nel 2011 il Comune gli ha intitolato il toponimo che collega via San Gaetanino a via Pier Traversari.