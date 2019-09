Addio a Daniele Piolanti: Panathlon Faenza piange la prematura scomparsa del presidente

Grande dolore, profondo sconcerto e incredulità per i soci del Panathlon Club Faenza e per tutti gli sportivi manfredi per l’improvvisa scomparsa di Daniele Piolanti. Il presidente del sodalizio faentino, persona nota in città, era in cura per una grave malattia a Ravenna. Le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate ed è venuto a mancare nella giornata di mercoledì 25 settembre 2019.

Il funerale avrà luogo venerdì 27 settembre nella chiesa della camera mortuaria di Ravenna alle ore 15. Dopo la S. Messa, si proseguirà per il cimitero di Brisighella, dove risiedeva. Lascia la moglie Antonella. Daniele Piolanti, 63 anni, diplomato all’Isef, è stato dirigente sportivo di diverse società, dal San Francesco calcio al Faventia calcio a 5, al nuoto. Oltre al Panathlon era legato all’Anspi, associazione di oratori e circoli.

Di professione agente assicuratore, Piolanti era stato impegnato anche in politica ricoprendo la carica di consigliere comunale per l’Udc nei primi anni 2000. Così lo ricorda per il Panathlon il past president, Mauro Benericetti: “Daniele era un amico, uno sportivo e un panathleta che ha sempre creduto fortemente in tutto quello che faceva per sé, per la sua famiglia e, specialmente, per gli altri. In questi ultimi mesi il suo sorriso, la sua forza di volontà nel combattere la malattia è un insegnamento che non ci deve lasciare mai. Ci ha lasciato serenamente senza smettere di credere in un domani migliore con un sorriso degno di lui, di una persona buona, disponibile e allo stesso tempo umile e discreta”.