Con la sua auto si schianta e s’incastra sotto il rimorchio di un trattore a Prada: è grave

Verso le ore 20,30 di mercoledì 25 settembre sulla strada provinciale Prada, appena fuori dal centro abitato di Pezzolo di Russi (non lontano dal ristorante La Miseria), una Golf che procedeva da Forlì verso Prada si è schiantata a forte velocità sotto il rimorchio di un trattore che procedeva nella medesima direzione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e auto medica, e dopo aver prestato le prime cure e stabilizzato il conducente della Golf, un uomo di 54 anni, lo hanno trasportato al Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Sul posto per i rilievi di legge i carabinieri della stazione di Godo. La strada provinciale è rimasta chiusa al traffico per oltre un’ora.