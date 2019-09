Faenza. Arrestato agente della Polizia Municipale accusato di estorsione

Gian Carlo Valgimigli, agente della Polizia Locale di Faenza, è stato arrestato in flagranza di reato martedì 24 settembre, dagli agenti della squadra Mobile di Ravenna e del commissariato di Faenza. In mano aveva una “mazzetta”, che gli inquirenti suppongono sia denaro estorto ad un uomo faentino.

Al momento non si hanno particolari dettagli sull’indagine coordinata dal pm Angela Scorsa, che ha portato all’arresto del noto agente della Polizia locale.

Secondo quanto riportato nella cronaca faentina di quotidiani locali Corriere di Romagna e Il Resto del Carlino, in edicola quest’oggi 25 settembre, Valgimigli al momento dell’arresto aveva con se, solo una parte dei 10mila euro che avrebbe estorto ad un faentino, dietro ricatti e minacce.

L’uomo è stato portato in carcere a Ravenna in attesa della convalida dell’arresto, che dovrebbe avvenire oggi.

Inoltre, il 50enne risulta indagato anche per l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio, in riferimento dalla tragica morte di un macellaio faentino, trovato privo di vita il 25 luglio scorso. Fu proprio Valgimigli a trovare il cadavere e a dare l’allarme.

In relazione all’arresto dell’agente è intervuto il sindaco e presidente dell’Unione della Romagna faentina Giovanni Malpezzi: “Nonostante il dovuto rispetto delle prerogative costituzionali per cui una persona è colpevole solo a seguito di sentenze definitive, non posso non esprimere il mio ringraziamento nei confronti delle Forze di Polizia per la brillante operazione messa a segno, ennesima dimostrazione di grandi capacità investigative e frutto di attenzione per reati particolarmente odiosi, ancora più gravi se chi li commette è una persona che indossa una divisa simbolo del rispetto della legalità”.

“Voglio inoltre esprimere vicinanza e massima fiducia nei confronti del corpo di Polizia Locale dell’Unione della Romagna faentina: il comportamento di un singolo non deve in alcun modo intaccare l’onore dell’impegno quotidiano svolto con abnegazione e professionalità tali da meritare la piena fiducia dei cittadini” conclude il primo cittadino.