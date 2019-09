Il bus navetto estivo a Milano Marittima utilizzato da ben 12.000 persone

Il Comune di Cervia comunica che quest’anno il bus navetto estivo, che dal parcheggio scambiatore del Centro congressi in via Jelenia Gora portava al centro di Milano Marittima, ha avuto un buon risultato. Dal 20 aprile al 15 settembre circa 12.000 passeggeri hanno usufruito del servizio. Circa 3.000 utenti in più dello scorso anno in un minore periodo di tempo, infatti nel 2018 il servizio era partito il 31 marzo e aveva visto l’utilizzo da parte di 9.000 persone.

Quest’anno il bus navetto era da 27 posti, più piccolo rispetto al 2018, ed il percorso prevedeva passaggi ogni 15 minuti con 1 fermata in via Jelenia Gora e 5 fermate sul viale 2 Giugno fino a via Mascagni. Inoltre per dipendenti e lavoratori erano state istituite le corse speciali e gratuite mattutine delle ore 6.30 e 6.45. Presenti anche gli stalli di cortesia per scaricare bagagli e lasciare le persone vicino alla spiaggia.

Il Delegato ai trasporti Claudio Lunedei: “Siamo soddisfatti, abbiamo scommesso su questo servizio per i turisti e per i lavoratori e già al secondo anno il risultato è stato notevole. E’ sempre più necessario puntare su questi mezzi di trasporto per limitare l’utilizzo delle auto nelle zone di pregio della nostra località, in particolare a Milano Marittima che ora può vantare un nuovo lungomare e a breve vedrà il completamento fino al porto.”