La Polizia in supporto alle vittime di violenza di genere

Nella mattina di giovedì 26 settembre 2019, poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura di Ravenna, nell’ambito della campagna “Questo non è amore” della Polizia di Stato (in collaborazione con la Direzione Sanitaria del locale Ospedale Civile) hanno allestito, all’interno dei locali del Pronto Soccorso di Ravenna, un tavolo informativo per offrire un servizio di supporto dedicato alle vittime di violenza di genere con la visione di materiale audiovisivo e distribuzione di brochure.