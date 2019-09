Matteo Cagnoni condannato all’ergastolo in appello a Bologna per il femminicidio di Giulia Ballestri

La Corte d’Assise d’Appello di Bologna presieduta da Orazio Pescatore dopo due giorni di dibattimento e poco più di tre ore di camera di consiglio, alle 18 di giovedì 26 settembre, ha emesso il suo verdetto: conferma della sentenza di primo grado e quindi condanna di Matteo Cagnoni all’ergastolo per il femminicidio della moglie Giulia Ballestri – avvenuto nel settembre di tre anni fa a Ravenna – e di conseguenza conferma del riconoscimento delle aggravanti di premeditazione e crudeltà. Accolte le richieste del Pg Gianluca Chiapponi. Confermata in sostanza in tutti i suoi vari aspetti la sentenza di primo grado.

Rigettata dunque la perizia psichiatrica chiesta dal difensore del dermatologo e nessuno spazio per la nuova linea adottata dalla difesa condotta dall’avvocato Gabriele Bordoni, tendente a far passare l’imputato come incapace di intendere e volere al momento del delitto.