Processo d’appello a Matteo Cagnoni: il Pg chiede conferma dell’ergastolo e si oppone a perizia psichiatrica

Conferma della sentenza di primo grado che ha condannato Matteo Cagnoni all’ergastolo per il femminicidio della moglie Giulia Ballestri e di conseguenza conferma del riconoscimento delle aggravanti di premeditazione e crudeltà. No alla perizia psichiatrica chiesta dal difensore del dermatologo e nessun consenso all’utilizzabilità delle due consulenze “sul tema” redatte dal professor Ferraguti e del dottor Ceraso, che sono state allegate ai “motivi aggiunti all’appello”. Queste, in estrema sintesi, le richieste del Procuratore generale Gianluca Chiapponi enunciate nella sua requisitoria al processo d’appello in a Bologna per il delitto del settembre di 3 anni fa che sconvolse Ravenna. Un intervento serrato e appassionato quello di Chiapponi, durato circa un’ora e un quarto, con alcuni passaggi molto significativi.

La requisitoria del Pg ha dunque aperto la seconda parte dell’udienza che nella giornata di ieri, mercoledì 25 settembre, ha dato il via al processo alla Corte d’Assise d’Appello di Bologna nei confronti appunto di Matteo Cagnoni. Una udienza conclusa nella tardissima mattinata dalla relazione della giudice a latere, Luisa Del Bianco che ha illustrato le varie tappe del processo di primo grado, le motivazioni della sentenza pronunciata dalla Corte d’Assise di Ravenna nonché le motivazioni dell’appello dei difensori di Cagnoni.

Il tutto, come abbiamo già scritto, dopo che la Corte presieduta da Orazio Pescatore aveva bocciato sia la richiesta del difensore di Cagnoni, l’avvocato Gabriele Bordoni, di rinviare il processo per consentire all’imputato di “riprendersi” ( il dermatologo ha rinunciato a essere presente in aula, a causa delle sue precarie condizioni di salute) e contestualmente dopo avere respinto l’ennesima richiesta di arresti domiciliari in una clinica privata.

LA REQUISITORIA DI CHIAPPONI: CAGNONI È LUCIDO, ORIENTATO, ENERGICO

Il Pg esordisce spiegando che concentrerà il suo intervento principalmente sulla perizia psichiatrica e sulle aggravanti che hanno portato i giudici di primo grado a comminare il massimo della pena: la crudeltà e la premeditazione. Al tema della responsabilità, dice, riserverà solo qualche flash.

“In tanti anni – è la sua constatazione – raramente mi sono imbattuto in un processo con tante evidenze probatorie come questo”. Ne cita due per tutte: i cuscini macchiati del sangue della vittima portati via dalla villa abbandonata di via Padre Genocchi a Ravenna teatro del terribile omicidio e la scheggia impregnata sempre del sangue di Giulia Ballestri proveniente dal bastone utilizzato per il massacro trovata nelle tasche di un paio di jeans dell’imputato nel corso della perquisizione nella casa dei genitori a Firenze.

In particolare, il dottor Chiapponi segue lo strano viaggio di quei cuscini, prima portati via dal luogo del delitto poi scaricati dall’auto da Cagnoni al momento del suo arrivo all’abitazione dei genitori (come si vede nei filmati delle video-camere di sorveglianze della villa di Firenze), poi ricaricati in macchina sempre da Cagnoni in occasione del suo viaggio a Bologna con il padre per recarsi dall’amico avvocato Giovanni Trombini, difensore di Cagnoni nel processo di primo grado. Ed ancora: sempre quei cuscini scaricati di nuovo dal bagagliaio dell’auto e messi nella cantina della villa fiorentina.

Sul tema della perizia psichiatrica ricorda invece che “sono passati tre anni da quando è stato commesso un delitto che Matteo Cagnoni ha sempre pervicacemente negato”. Lui ricorda perfettamente tutto e anche gli ulteriori approfondimenti chiesti dalla Corte in virtù dell’ultima richiesta in ordine di tempo di concedere all’imputato gli arresti domiciliari come era già stato ribadito dallo stesso Chiapponi indicano un “Cagnoni lucido, orientato, energico”.

“Perché quindi – è la sua conclusione – dobbiamo ritenere che all’epoca ci siano gli elementi per pensare che abbia agito in uno stato di seminfermità mentale?”.

Non ci sono secondo il Pg neppure elementi “preesistenti” che confermano questa ipotesi. Abbiamo al contrario, “un dermatologo, un uomo di successo, spesso invitato in televisione”. Ma il dottor Chiapponi punta il dito anche su un altro aspetto: “La difesa tecnica di Cagnoni – il riferimento è alla strategia adottata dai suoi legali nel primo processo – è stata estremamente combattiva su ogni snodo processuale. Solo in un punto è stata assolutamente silente”: proprio sulla richiesta di una perizia psichiatrica. Ma c’è di più: “Oggi si chiede di utilizzare la consulenza del professor Ferraguti che era presente nella lista dei testimoni della difesa”.

Il professor Ferraguti non è mai comparso in aula, perché “la difesa ha esplicitamente rinunciato alla consulenza. Allora – si domanda il Pg – a che gioco giochiamo?”.

Il Procuratore generale prende poi in esame quei comportamenti che vengono elencati nei “motivi aggiunti” dall’avvocato Bordoni e che dovrebbero costituire “la cifra del comportamento dissociativo dell’imputato”. A partire dalla scelta dalla villa abbandonata di proprietà del nonno, ma “soprattutto l’aver agito sotto l’occhio delle telecamere” sia quelle adiacenti alla casa di via Padre Genocchi, sia quelle della villa dei genitori a Firenze.

Nel caso delle telecamere situate nei pressi della casa di Ravenna, secondo il dottor Chiapponi “possiamo dire che Cagnoni semplicemente non se ne è accorto. Lui è un dermatologo, non è uno specialista in omicidi”.

IL RUOLO DEL PADRE, MARIO CAGNONI

Il Pg tira in ballo anche il padre dell’imputato, il professor Mario Cagnoni. “Il figlio impacchetta, imbusta sotto gli occhi del padre. I cuscini sporchi di sangue vengono maneggiati con i guanti dal figlio sempre sotto gli occhi del padre che nel cuore della notte va a verificare che siano ben posizionati”. In sostanza: “a tutte le decisioni importanti” seguite all’efferato delitto, il “padre è presente”.

Anche la fuga di Cagnoni “rocambolesca e protratta quanto assurda” così come la definisce il suo difensore, dovuta ad un attacco di panico come si è giustificato l’imputato nel corso del primo processo, in realtà secondo il Procuratore generale è una fuga preordinata: Cagnoni salta da una finestra situata nella parte posteriore della villa dove il padre ha parcheggiato la sua auto. Il dottor Chiapponi cita le dichiarazioni di uno dei testi, lo psicologo Tadolini che definisce un testimone qualificato.

NESSUNA INFERMITÀ MENTALE

Il dottor Tadolini sostiene che Matteo Cagnoni soffre di un disturbo narcisistico della personalità senza definirlo grave e solo in caso di disturbi gravi si può parlare di semi-infermità. Sempre Tadolini ha parlato dell’insicurezza dell’imputato, della sua “ostinata caparbietà nel non volere affrontare certe situazioni, di una componente di aggressività”. Insomma: niente che possa giustificare una diagnosi di infermità mentale, neppure parziale”. Anzi: tutt’altro.

“A me – ammette il dottor Chiapponi – di persone così è capitato di incontrarne tantissime, anche nella mia categoria”.

A proposito delle sentenza di primo grado, tanto contestata dal difensore precedente e da quello attuale di Cagnoni, afferma che “è ben scritta, meticolosa, fortemente motivata”. Le “in alcuni casi, iperbole lessicali” non ne scalfiscono affatto il solido impianto.

UN VIZIO DI MENTE SÌ MA CULTURALE: LA CULTURA DEL DOMINIO

“Anch’io – aggiunge il Pg entrando in quella che è stata sicuramente uno dei momenti più sentiti e per certi aspetti coraggiosi della sua requisitoria – sono convinto che alla base del comportamento di Cagnoni ci sia un vizio di mente, ma non psichico, di origine culturale. Non occorre essere sociologi per capire che l’omicidio di Giulia riproduce episodi sempre più frequenti che appartengono a una cultura di dominio. Ogni tre giorni un uomo uccide una donna che si oppone al suo volere. Io credo che la giurisprudenza debba prenderne finalmente atto.

Giulia si era stancata di recitare la parte della donna felice, contemplava purtroppo il nulla del suo rapporto di coppia in cui c’era solo apparenza. Giulia in fondo a quel tunnel aveva intravisto una luce, un amore dal quale ripartire, aveva trovato nuovi motivi. Cagnoni anziché farsi domande ha manifestato la sua cultura suprematista”.

Cagnoni quindi “incapace di ascoltare le decisioni di Giulia, di elaborare l’abbandono, incapace di perdere lo scettro del comando”. Cagnoni che considera un disonore essere lasciato. Anche se il delitto d’onore è stato cancellato dal codice penale, constata amaramente il Procuratore generale, “il delitto d’onore purtroppo nella mentalità rimane”. Cita un messaggio emblematico inviato da Giulia al suo nuovo amore: “L’ho disonorato, mi ucciderà”.

“Una testimonianza a futura memoria di Giulia – sottolinea il Pg – che non potete ignorare. Con queste due parole Giulia descrive la matrice culturale di quello che sarà il suo omicidio”. E la cultura deve entrare finalmente nelle aule di giustizia, perché le sentenze si pronunciano in nome del popolo italiano e “le sentenze dei giudici sono importanti perché sono la bocca dello Stato, è lo Stato che parla”.

LA PREMEDITAZIONE E LA CRUDELTÀ

Il dottor Chiapponi passa poi a parlare dell’aggravante della premeditazione che, prendendo spunto da una sentenza definisce “condizionata”.

Ancora una volta utilizza le parole di Giulia e ancora una volta si tratta di messaggi whatsapp inviati a Stefano Bezzi, il nuovo compagno. Il primo è del 3 settembre 2016: “Ha detto che ha un programmino ma quando gli ho chiesto quale non me lo dice. Dice che gli devo portare rispetto per un mese perché l’ho disonorato”.

L’altro messaggio risale alla mattina del 14 settembre: “Non c’è più speranza, ho discusso fino a tardi, ha detto che fra un po’ mi lascia libera, dice presto”. “Cagnoni – dice il Pg – aveva deciso di uccidere Giulia ma se lei avesse interrotto la sua relazione con Stefano Bezzi si sarebbe salvata”.

Alla luce di questi due messaggi evidenzia allora quanto a suo parere sarebbe successo. L’11 settembre Cagnoni si rivolge ad uno degli investigatori privati dell’agenzia alla quale ha fatto seguire Giulia incaricandolo di nuovi controlli. Il 13 dopo l’incontro dall’avvocata di Forlì per la separazione Giulia non ci sta. Nella notte discute con il marito: “il disonore aumenta, Cagnoni già sa che Giulia non ci sta a quelle condizioni, che non ci sta a rompere la sua relazione” e si arriva a quella tragica mattina del 16 settembre.

I quadri da andare a fotografare nell’antica villa del nonno sono un pretesto per attirare la moglie nella villa, ma lui sa come convincere Giulia “perché Giulia è buona”. Il giorno prima del 16, come testimoniato dalle telecamere, Cagnoni si reca in via Padre Genocchi e l’auto rimane parcheggiata lì per 7 minuti e una manciata di secondi. In quel frangente, è la tesi fatta propria dal dottor Chiapponi, Cagnoni porta il randello che utilizzerà per l’aggressione.

Un bastone, “uno strumento rozzo e volgare” lasciato lì per indicare la pista che dovrebbe condurre all’autore: quell’albanese al quale fa riferimento la madre dell’imputato.

GIULIA LASCIATA NUDA COME FOSSE UNA DONNA DI STRADA

Infine l’elemento della crudeltà che secondo il Pg è da ricercarsi principalmente nel corpo della vittima lasciato quasi completamente nudo: “l’ultima umiliazione” al corpo martoriato di Giulia. Quel corpo che appartiene a chi l’ha rifiutato per questo Giulia deve essere spogliata, lasciata nuda “come se fosse una donna di strada”.

La parola passa poi alle parti civili, in particolare al Comune di Ravenna rappresentato dall’avvocato Enrico Baldrati e alle tre associazioni: Linea Rosa (avvocata Cristina Magnani), Dalla parte dei Minori (avvocata Antonella Monteleone) e Udi di Ravenna rappresentata dall’avvocata Sonia Lama.

Anche i legali delle cosiddette parti civili minori impegnati a ribadire la legittimità della loro presenza anche nel processo di secondo grado portano acqua alle tesi espresse nella requisitoria del Procuratore generale.

Per l’avvocato Baldrati la richiesta di perizia psichiatrica è da rigettare, in quanto la condotta di Cagnoni denota “assoluta padronanza di sé” e chiede la conferma della condanna all’ergastolo. L’avvocata Magnani di Linea Rosa sottolinea fra l’altro che le sentenze hanno il potere di “determinare cosa ci sia nell’ordine del giorno della società”. Nella sua arringa l’avvocata Sonia Lama cita la recente sentenza al processo d’appello bis che condanna nuovamente all’ergastolo l’ex fidanzato di Sara Di Pietrantonio condannandolo oltre che per omicidio anche per il reato di stalking e fornisce nuovi spunti.

L’atroce femminicidio di Giulia Ballestri è “preceduto da un comportamento che dura nel tempo”, ben dall’estate dell’anno prima della sua morte. Giulia ha un marito che sceglie per lei i libri che devono stare sotto l’ombrellone, Cagnoni decide con chi deve uscire, “Giulia non beveva più dalle bottigliette aperte perché aveva paura”. Tutti aspetti, secondo l’avvocata dell’Udi, poco se non affatto considerati nel processo di primo grado. “Ma siamo in un momento che dobbiamo avere tutti più coraggio, penso che i giudici debbano avere più coraggio”.

Il processo riprende questa mattina 26 settembre alle 9.30. Il primo a prendere la parola sarà l’avvocato Giovanni Scudellari che rappresenta i familiari della vittima (ieri in aula era presente il fratello di Giulia, Guido Ballestri, tutore dei tre figli minori). Poi la parola passerà al difensore di Matteo Cagnoni, l’avvocato Gabriele Bordoni.