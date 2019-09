Sono stati tutti adottati gli undici cuccioli sequestrati a inizio settembre dal Distaccamento di Polizia Stradale di Faenza presso l’area di servizio Santerno, nel territorio di Solarolo.

Dopo il nulla osta della Procura di Ravenna, Enpa Faenza ha potuto infatti avviare le adozioni, per le quali già molti cittadini si erano proposti: “La solidarietà delle persone è stata davvero formidabile – ha dichiarato Maria Teresa Ravaioli, presidente della sezione faentina di Enpa -, ovviamente la visibilità mediatica del caso ha contribuito alla sensibilizzazione; ricordiamo che in canile ci sono ancora tanti cani che aspettano una nuova casa. Continua inoltre la raccolta fondi per la realizzazione del nuovo Rifugio del cane, sul nostro sito sono disponibili tutte le informazioni per chi volesse fare una donazione”.

I cani, tutti meticci, sono stati sequestrati a una donna 41enne di origine tedesca denunciata alla Procura della Repubblica di Ravenna per il reato di detenzione di animali vivi senza i necessari documenti e in condizioni incompatibili con la loro natura: erano infatti contenuti in trasportini sottodimensionati, in condizioni igieniche precarie.

Dopo il sequestro, i cuccioli sono stati affidati all’Enpa di Faenza, che ha provveduto alla sverminazione e ai necessari controlli sanitari, ospitandoli presso il Rifugio del cane di via Plicca fino alla loro adozione.

È possibile seguire Enpa Faenza su Facebook alla pagina “Rifugio del Cane E.N.P.A. Faenza” e sul sito internet www.rifugiodelcanefaenza.org.