Due Giornate della trasparenza dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna per la Festa di San Michele

L’Asp dei Comuni della Bassa Romagna organizza sabato 28 e domenica 29 settembre, in occasione della Festa di San Michele, due Giornate della trasparenza presso la propria sede di via Mazzini a Bagnacavallo. Per l’occasione è stata allestita una mostra di quadri e altre opere realizzate con materiali di recupero dagli anziani delle strutture protette, dal titolo Cinque sensi più uno… le emozioni, che sarà possibile visitare presso le sale al pianterreno, il cortile interno e la Farmacia Santo Monte dalle 16 alle 22 di entrambe le giornate.

Negli stessi orari verrà distribuito materiale divulgativo e si potranno ricevere informazioni sui servizi e su tutte le strutture gestite dall’Asp: le Case residenze anziani (Cra) Sassoli di Lugo, F.lli Bedeschi di Bagnacavallo e Jus Pascendi Conselice e il Centro anziani Silvagni di Voltana.

Alle 18 di sabato 28 verrà offerto agli ospiti e ai visitatori un aperitivo con buffet. Saranno presenti l’amministratore unico dell’Asp Pierluigi Ravagli, il direttore Monica Tagliavini e i responsabili di tutte le strutture assieme a operatori e volontari.

L’esposizione presso la sede di via Mazzini rientra nell’omonimo progetto 2019 dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna, che coinvolge i circa 270 anziani assistiti nelle Cra di Lugo, Bagnacavallo e Conselice e presso il centro Silvagni di Voltana. Il progetto, rivolto a tutti gli ospiti con particolare attenzione agli anziani gravemente compromessi sia dal punto di vista cognitivo che motorio, si realizza attraverso cinque tipi di laboratori svolti nelle diverse strutture: sensoriali, musicali, creativi, ludico-ricreativi e cognitivi. All’interno dei laboratori gli anziani raccontano, ascoltano, guardano, manipolano, cucinano, suonano, cantano e ricordano. Realizzano inoltre elementi decorativi, rappresentazioni teatrali e opere d’arte con materiali di varia natura e, quando possibile, di recupero. E proprio alcune decine di queste opere d’arte saranno in esposizione sabato 28 e domenica 29 settembre a Bagnacavallo.