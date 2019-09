Faenza, partono i lavori di restauro della chiesa di San Bartolomeo o dei Caduti

Sabato 28 settembre alle ore 15.00 è in programma l’inaugurazione dei lavori di restauro della chiesa di San Bartolomeo o dei Caduti a Faenza (corso Matteotti – angolo via Scaletta). Per l’occasione saranno presenti il sindaco Giovanni Malpezzi e la Presidente della Pro Loco Patrizia Capitanio.

Gli interventi di recupero della chiesa, che si sono resi necessari per fronteggiare il degrado prodottosi nel tempo e per salvaguardare l’edificio, considerato Monumento Nazionale, riguardano in particolare il restauro del mobilio, del Crocifisso, dell’armonium, di una delle porte laterali, della pavimentazione e la riproduzione della pala d’altare.

Restaurato anche lo stemma del vescovo Giuseppe Battaglia, con il finanziamento dell’associazione Pro Loco di Faenza.