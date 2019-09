Il sindaco de Pascale con i giovani per il clima: “Bisogna cambiare velocemente passo”

“Insieme ai ragazzi e alle ragazze del movimento Fridays for future che oggi, nell’ambito della mobilitazione internazionale, manifestano a favore dell’ambiente con il bellissimo gesto di piantare alberi e arbusti nel frutteto sociale di via Patuelli”. Lo ha dichiarato il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, confermando il sostegno dell’amministrazione comunale alle battaglie dei giovani per il clima.

“Questi giovani a Ravenna e in tutto il mondo stanno risvegliando le coscienze di tutti noi, cittadini e amministratori, e ci stanno mettendo davanti alle nostre responsabilità e alle conseguenze che si verificheranno se non verranno presi al più presto provvedimenti seri, in grado di arginare l’impatto dei cambiamenti climatici sul futuro del nostro pianeta”, ha aggiunto il sindaco.

“La nuova consapevolezza che sta nascendo ci deve far cambiare velocemente passo – ha concluso il Primo Cittadino -. Il Comune di Ravenna ha di recente approvato la “Dichiarazione per emergenza climatica” che contiene precisi impegni per la realizzazione di iniziative volte al contrasto al cambiamento climatico nel nostro territorio”.