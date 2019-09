Lavori di manutenzione di strade in zona Darsena a Ravenna. Dureranno due spesi, per una spesa di 100 mila euro

Il Comune di Ravenna informa che inizieranno martedì 1 ottobre i lavori di manutenzione dell’asfalto, che presenta diverse fessurazioni, di alcune strade della zona Darsena: via Umago, via Spina, via Tagliamento e via Pinza. L’intervento, il cui impegno economico è di 99mila euro, prevede il rifacimento dell’asfalto, la messa in quota e l’eventuale sostituzione di chiusini ammalorati, la pulizia dei pozzetti e delle bocche di lupo. Sarà, inoltre, rivista e posizionata la segnaletica verticale e ripristinata quella orizzontale.

Si partirà da via Tagliamento dove il passaggio degli autobus ha provocato anche avvallamenti e deformazioni del manto stradale. Per la durata dei lavori, che si concluderanno entro la settimana, è previsto il divieto di circolazione eccetto per residenti e autorizzati. In conseguenza della chiusura della strada in via Magra sarà istituito il senso unico di marcia nel tratto e nella direzione da via Brenta a via Tagliamento. E non si potrà svoltare in via Tagliamento provenendo da via Destra Canale Molinetto. La durata complessiva dei lavori per tutte e quattro le vie sarà di 60 giorni.