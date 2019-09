Il comune di Castel Bolognese aderisce alla Marcia della Pace della Romagna

Il comune di Castel Bolognese ha deciso di aderire alla VI edizione della Marcia della Pace della Romagna, in programma domenica 6 ottobre. In rappresentanza dell’Amministrazione sarà presente l’Assessore alla Pace Ester Ricci Maccarini. Il ritrovo per la marcia vera e propria è previsto alle ore 10.00 in piazza Garibaldi a Forlimpopoli, partenza a piedi alle ore 10.30 e arrivo previsto alla Rocca di Bertinoro alle ore 13.00. Per informazioni rivolgersi alla segreteria del Sindaco, Baldassarri Luciana tel. 0546-655845.

La Marcia della Pace è organizzata dal Centro per la Pace di Forlì, in collaborazione con il comune di Forlì, con gli altri enti locali del territorio della Romagna, nonchè numerose realtà associative e di volontariato locali e quest’anno è dedicato ad Annalena Tonelli, missionaria laica forlivese uccisa in Somalia il 5 ottobre 2003.