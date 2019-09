Ravenna, ubriaco pretende una birra dal fruttivendolo e cerca di rubare la cassa. Arrestato

Il 26 settembre i Carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno arrestato un 34enne tunisino per tentata rapina e detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Nel pomeriggio una pattuglia della Sezione Radiomobile è stata inviata presso un fruttivendolo del Borgo San Rocco perché un cliente stava cercando di portarsi via il registratore di cassa.

All’arrivo i militari hanno appurato che l’avventore, già in evidente stato di ebbrezza, in cerca di un’altra birra in un negozio, che evidentemente non ne aveva, alteratosi aveva tentato di rubare il registratore di cassa. Bloccato dai proprietari, è stato preso in consegna dai militari e trovato poi in possesso di 32 gr di hashish, secondo l’Arma a fini di spaccio.

Dopo la convalida del provvedimento e la richiesta dei termini a difesa, il GIP del Tribunale di Ravenna ha imposto il divieto di dimora nella Provincia di Ravenna.