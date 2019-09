Prima minaccia di suicidarsi, poi aggredisce la Polizia locale in via Candiano a Ravenna: arrestato

Nella serata di ieri, sabato 28 settembre, un 33enne senegalese ha messo in subbuglio via Candiano a Ravenna quando intorno alle 22 ha minacciato di suicidarsi buttandosi sui binari mentre da Rimini stava sopraggiungendo un convoglio, fortunatamente a bassa velocità. Una pattuglia della Polizia locale a quel punto è intervenuta e ha portato via il senegalese dai binari, per accompagnarlo presso la vicina caserma. Non senza difficoltà, perchè il 33enne ha dapprima opposto resistenza e poi ha aggredito gli agenti. A quel punto è scattato l’arresto.