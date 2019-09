Scontro frontale fra due auto alle porte di Bagnacavallo: grave una ragazza

Poco dopo le ore 6 di oggi, domenica 29 settembre, su via Sinistra Canale Superiore, a ridosso del centro abitato di Bagnacavallo, due autovetture si sono scontrate frontalmente. Una Fiat 500 guidata da una ragazza di circa 30 anni stava viaggiando in direzione Bagnacavallo, quando all’improvviso – per ragioni in via di accertamento – ha invaso la corsia opposta e centrato frontalmente una Kia Sportage guidata da una donna di circa 55 anni che procedeva nella direzione opposta.

La ragazza della Fiat 500 ha riportato gravi ferite. Dopo essere stata soccorsa e stabilizzata dal personale del 118, giunto sul luogo con due ambulanze, auto medicalizzata ed elimedica giunta da Bologna, la ragazza è stata trasportata in elicottero al Bufalini di Cesena in gravi condizioni.

Sono apparse meno gravi le condizioni della donna che viaggiava sulla Kia, trasportata con codice di media gravità all’ospedale di Lugo. Sul luogo del sinistro sono intervenuti per i rilievi di legge i Carabinieri del Radiomobile di Lugo, assistiti per la regolazione stradale a senso unico alternato dalla Polizia locale della Bassa Romagna.