Il Sindaco Michele de Pascale ricorda la figura di Ennio Dirani scomparso a 89 anni

“Con grande dispiacere apprendiamo della morte di Ennio Dirani, una delle voci culturali più autorevoli della città. Alla sua famiglia e ai suoi cari vanno le nostre più sentite condoglianze. Dirani attualmente rivestiva la carica di membro onorario del comitato delle celebrazioni dantesche del 2021, per il quale rappresentava una figura di insostituibile valore culturale e testimoniale, il cui contributo ci mancherà moltissimo, avendo egli preso parte anche al comitato dantesco per le celebrazioni del 1965 per la nascita di Dante”. Così il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale.

Ennio Dirani aveva 89 anni. Nato a Lavezzola per molti anni ha avuto un ruolo di primo piano nella vita culturale ravennate. Dal 1973, per oltre vent’anni, è stato direttore della biblioteca di storia contemporanea Alfredo Oriani di Ravenna. Di credo socialista, era stato insegnante e assessore comunale alla cultura e alla scuola, nella giunta guidata da Bruno Benelli.