Incidente in via Faentina a Fornace Zarattini: scontro fra auto e moto

Un lettore ci informa – con una foto – di un incidente stradale in Via Faentina a Fornace Zarattini, alle porte di Ravenna, intorno alle 13 di oggi lunedì 30 settembre. Un’auto e una moto si sono scontrati all’altezza della gelateria e della sezione del Pri. Non si conoscono al momento le dinamiche e le conseguenze dell’incidente. Code su via Faentina.