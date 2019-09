Scomparsa di Campos Venuti. Il cordoglio del Sindaco di Cervia

“È scomparso Giuseppe Campos Venuti, uno dei più celebri e lungimiranti urbanisti del nostro Paese e a livello internazionale.

Cervia nei primi anni ’70 ebbe l’onore di avere il primo Piano regolatore della città proprio grazie a Campos Venuti che insieme all’allora Sindaco Ivo Rosetti, altra figura di imperitura memoria, ne gettarono le basi urbanistiche”. Con queste parole il sindaco di Cervia Massimo Medri ricorda l’architetto Giuseppe Campos Venuti.

“Fu in quei tempi che grazie a loro nacque il primo concetto di verde e di ambiente, non come arredo , ma elemento strutturale di sviluppo urbano, che ancora caratterizza la nostra città. Avemmo l’onore anche di premiarlo con la Fondazione CerviaAmbiente nel 1998 proprio per i sui meriti e il suo impegno in campo ambientale nell’urbanistica moderna. Esprimo a nome personale e dell’Amministrazione comunale le più sentite condoglianze alla famiglia” conclude Medri.